Kaymakam Canbaba'dan ziyaret

14.11.2019 11:04 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:04

Karamürsel İlçe Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, ilçede faaliyet gösteren seralarda ve büyük-küçükbaş hayvan işletmelerinde incelemelerde bulundu.



Valideköprü Mahallesi'nde seraları ve küçük-büyükbaş hayvan yetiştiricilerini ziyaret eden Kaymakam Osman Aslan Canbaba, incelemeler sırasında bilgi alışverişinde bulundu.



Devletin, kendi işini kurmak isteyenlere imkanlar sunduğunu vurgulayan Canbaba, şunları söyledi:

"Tarım ve hayvancılığın ülkemiz ekonomisindeki yeri çok önemlidir. Mevcut tarım alanlarından çok daha iyi verim elde edebilmemiz için çiftçilerimiz babadan kalma usulleri bir kenara bırakarak, çağdaş tekniklerle üretim yaptıkları takdirde belirlenmiş hedeflere ulaşmamız daha kolay olacaktır. Planlı, programlı çalışanın kazanması her zaman mümkün olmaktadır. Biz de devlet olarak bu insanlarımızın her zaman yanındayız. Tüm çiftçilerimize çalışmalarında başarılar ve bol kazançlar diliyorum."

Ziyarete, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sadık Eroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Asım Yağçı da katıldı

Kaynak: AA