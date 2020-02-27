Kaymakam Can Aksoy'a ziyaretler

27.02.2020 10:46 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:46

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale Şubesi Başkanı Gülşen Uz ve yönetim kurulu üyeleri Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy'u makamında ziyaret etti.



Kaymakamlık makamında vakıf üyelerini kabul eden Kaymakam Aksoy, konuklarıyla bir süre sohbet ederek, vakfın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

"Devletimizin bekası ve milletin ali menfaatleri uğruna kendilerini feda ederek bu vatanı, bayrağı ve istiklali bizlere mukaddes bir emanet olarak bırakan şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerine ve kahraman gazilerimizin sorunları ve istekleri konusunda son derece hassassız" diyen Kaymakam Can Aksoy, ilçedeki tüm şehit ailelerini sık sık ziyaret ederek, ihtiyaç ve sorunlarını bizzat dinlediğini söyledi.



Aksoy, "Fırsat buldukça şehit ailelerine ve gazilerimize Kızılcahamam Belediye Başkanımız Süleyman Acar ile birlikte ziyaretlerimiz devam ediyor. Bu vesile ile bir kez daha vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, aramızdan ayrılan Gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan şehitlerimizin kıymetli ailelerine ve gazilerimize de sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum." dedi.

Vakıf üyeleri de Kaymakam Aksoy'a kendilerine gösterdiği ilgi için teşekkür etti.

Kaynak: AA