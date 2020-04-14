Kaymakam Çalışır Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarını anlattı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kaymakam Çalışır Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarını anlattı - Haberler
Vefa Sosyal Destek Grubu, Darende, Güncel

Kaymakam Çalışır Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarını anlattı

Darende Kaymakamı Malik Çalışır, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun 6 bin 428 çağrıya cevap vererek vatandaşların ihtiyacını karşıladığını bildirdi.

14.04.2020 12:54 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:54
Kaymakam Çalışır Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarını anlattı

Darende Kaymakamı Malik Çalışır, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun 6 bin 428 çağrıya cevap vererek vatandaşların ihtiyacını karşıladığını bildirdi.

Kaymakam Çalışır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sebze pazarı, fırıncı esnafı, karantinadaki mahallede alınan tedbirleri denetleyerek, "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun sahada sürdürdüğü yardım faaliyetine katıldı.

Çalışmalar hakkında AA muhabirine bilgi veren Çalışır, iletişim merkezlerine gelen çağrıların kaymakamlık bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından bakıldığını söyledi.

Vatandaşların ihtiyaçlarının en kısa sürede karşılandığını belirten Çalışır, şunları kaydetti:

"Vefa grubumuzdaki asker, polis, sağlık, imam ve kaymakamlık çalışanlarımızla birlikte gece gündüz demeden vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerine getirmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda ilçemizde düzenli merkezi yardım alan 730 haneye biner lira evlerinde ödeme yapıldı. PTT aracılığı ile hak sahipleri ödenen 65 yaş maaşı, engelli maaşı ve diğer merkezi düzenli yardımlar için ise 637 hak sahibine kapıda 627 bin 718 lira ödeme yaptık. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan 27 emekli vatandaşımızın da 43 bin 805 lira tutarındaki aylıkları personellerimizce ilgili bankalardan alınarak evlerinde kendilerine teslim edildi. Toplamda 1394 çoğunluğu kırsalda olmak üzere vatandaşımıza bu hizmeti verdik. İhtiyaç sahibi 589 vatandaşımıza ise gıda paketlerimizi her hafta evlerine teslim etmeye devam ediyoruz. Vefa Sosyal Destek Grubumuz bugüne kadar 6 bin 428 çağrıya cevap vererek vatandaşların ihtiyacını karşıladı."

Büyük bir fedakarlıkla çalışan ekiplere teşekkür eden Çalışır, alınan tedbirlerin titizlikle ve kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı Haberler
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı Haberler
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu Haberler
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağını yetersiz bulan İmamoğlu, İstanbul için çağrısını yineledi
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağını yetersiz bulan İmamoğlu, İstanbul için çağrısını yineledi
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti
Neymar'ın annesinin sevgilisi Tiago Ramos'un, daha önceki sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı
Neymar'ın annesinin sevgilisi Tiago Ramos'un, daha önceki sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı
Pınar hemşire, sosyal medyadan gelen 'Bakmak zorundasınız' eleştirilerine isyan etti: Kendinize gelin
Pınar hemşire, sosyal medyadan gelen "Bakmak zorundasınız" eleştirilerine isyan etti: Kendinize gelin
Salgın sebebiyle kızamık aşı kampanyaları ertelendi: 117 milyon çocuk etkilenebilir
Salgın sebebiyle kızamık aşı kampanyaları ertelendi: 117 milyon çocuk etkilenebilir
IMF, koronavirüs nedeniyle 25 ülkeye borç yardımı yapacak
IMF, koronavirüs nedeniyle 25 ülkeye borç yardımı yapacak
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yerine kaptanlık, Luiz Gustavo'ya geçecek
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yerine kaptanlık, Luiz Gustavo'ya geçecek
Günlük burç yorumları 14 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 14 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi
Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK'a 99 personel alınacak
Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK'a 99 personel alınacak
Koronavirüsü yenen 107 yaşındaki Havahan Nine, tüm yaşlılara umut oldu
Koronavirüsü yenen 107 yaşındaki Havahan Nine, tüm yaşlılara umut oldu
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Oruç tutmak, hastalığın yayılması bakımından risk oluşturmaz
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Oruç tutmak, hastalığın yayılması bakımından risk oluşturmaz
Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı
Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı
Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor
Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor
Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok
Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi
New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu
New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu
Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi
Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi
Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak'tan Fenerbahçe sözleri
Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak'tan Fenerbahçe sözleri
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da devam edecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da devam edecek
Denizli'de çarşafları uç uca bağlayarak hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, polis tarafından yakalandı
Denizli'de çarşafları uç uca bağlayarak hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, polis tarafından yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özlem Zengin Meral Akşener Lütfü Türkkan İçişleri Bakanı Mustafa Destici
Magazin Ebru Polat Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Levent Yamanel
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Sergen Yalçın Malcolm Thomas Dorukhan Toköz
Daha Fazla Nisan Kadın İstifa Galatasaray
Şu an buradasınız: Kaymakam Çalışır Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarını anlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 13:28:35. #1.14#
title