Kaymakam Çalışır'dan başarılı güreşçiye hediye
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Kaymakam Çalışır'dan başarılı güreşçiye hediye

Darende Kaymakamı Malik Çalışır, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla başarılı güreşçiyi sevindirdi.

Kaymakam Çalışır'dan başarılı güreşçiye hediye
19.05.2020 18:06 | Son Güncelleme: 19.05.2020 18:06

Darende Kaymakamı Malik Çalışır, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla başarılı güreşçiyi sevindirdi.

Kaymakam Çalışır, geçen yıl Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi olan Mustafa Mirza Karcı'yı evinde ziyaret ederek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlayıp hediye verdi.

Karcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri sebebiyle ertelenen müsabaka ve eğitimlerden dolayı üzgün olduğunu belirterek, Kaymakam Çalışır'a teşekkür etti.

Ziyarete, Emniyet Müdür Vekili Mahmut Demir ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ufuk Kale ve Gençlik ve Spor Müdür Vekili Muhammet Mercimek de katıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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