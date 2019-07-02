Kaymakam Çalık, muhtarlarla toplantı yaptı

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, ilçeye bağlı merkez ve kırsal mahallelerin muhtarlarıyla aylık koordinasyon ve bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Çalık, Öğretmen Evi konferans salonunda yapılan toplantının açılış konuşmasında şunları söyledi. "Muhtarlar olarak yaşlı ve çaresiz insanlara çok duyarlı olmanızı bekliyorum. Bu durumda olan birçok vatandaşımız, devletin onlara sağladığı imkanlardan habersiz. 65 yaş ve üzerinde olup, yardıma ihtiyacı bulunan kişiler devletin yaşlılık maaşı bağladığını bile bilmiyorlar. Yine engelli ailelere de destek vermelisiniz. Biz de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak imkanlarımız ölçüsünde yaşlı ve çaresiz vatandaşlarımıza yardım etmeye çalışıyoruz. Yine bireyleri uyuşturucu ve diğer madde bağımlılıklarından koruma veya buna yakalananları kurtarma mücadelesine de katkı sağlamalıyız. AMATEM merkezlerinde tedavi görmek isteyenlere destek sunmalıyız. Bu merkezlerde tedavi olmak için gidecek kişilere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak biz de kısıtlı imkanlarımıza rağmen destek vermeye hazırız. Erdek'te, topluma zarar verecek olaylara karşı her çeşit önlem, güvenlik güçlerimizce alınmaktadır. Yine de siz değerli muhtarlarımızın, bu konularda çok dikkatli olup, aldığınız duyumları bizlere ve güvenlik birimlerine bildirmenizi bekliyoruz" dedi.

Çalık, toplantının sonunda muhtarların sorun ve isteklerini yazılı olarak kendilerinden alırken, bunları ilgili ve yetkili makamlara ileteceğini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA