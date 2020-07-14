Kaymakam Çalık: "Erdek'i unutamam" Erdek Kaymakamlığından, Kocaeli Vali Yardımcılığına atanan Ekrem Çalık, "Erdek'i unutmam mümkün değil" dedi.

Erdek Kaymakamlığından, Kocaeli Vali Yardımcılığına atanan Ekrem Çalık, "Erdek'i unutmam mümkün değil" dedi.

3 yıllık görev süresi içinde Erdek'i çok severek, ilçeyle bütünleşmeye çalıştığını, çok iyi dostluklar edindiğini vurgulayan Çalık, şunları söyledi:

"Devlet memurluğunda yer değiştirmeler doğaldır. Bir ay sonra, Erdek'te 3 yıllık görev süremi tamamlamış olacaktım. Şimdi, meslek yaşamımda ilk kez vali yardımcısı olarak görev yapacağım Kocaeli'ne gideceğim. Erdek'i ve Erdeklileri unutmam mümkün değil" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA