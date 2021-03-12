Kaymakam Çakmak bizzat denetime katıldı
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Kaymakam Çakmak bizzat denetime katıldı

12.03.2021 09:47 | Son Güncelleme: 12.03.2021 09:56
Kaymakam Çakmak bizzat denetime katıldı

DÜZCE (İHA) – Korona virüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde denetimler devam ederken, Cumayeri ilçesinde Kaymakam Haluk Çakmak'ta bizzat denetimlere katılarak vatandaşlara pandemide yapılması gerekenleri aktardı.

DÜZCE (İHA) – Korona virüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde denetimler devam ederken, Cumayeri ilçesinde Kaymakam Haluk Çakmak'ta bizzat denetimlere katılarak vatandaşlara pandemide yapılması gerekenleri aktardı.

Ülke genelinde korona virüs ile mücadele devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen kurallar çerçevesinde yeni normalleşme sürecine girildiği günlerde Düzce'nin Cumayeri ilçesinde de denetimler arttırıldı. Dinamik denetim modeli uygulanmaya başlanan ilçede ilçe Kaymakamı Haluk Çakmak bizzat denetimlere çıktı. İlçe protokolünün de eşlik ettiği denetimlerde farkındalık oluşturmak üzere ilçenin dört bir yanında denetimler yapıldı. Denetimler kapsamında vatandaşlara pandemi de yapılması gerekenler aktarıldı. - DÜZCE

Kaymakam Çakmak bizzat denetime katıldı
Kaymakam Çakmak bizzat denetime katıldı
Kaymakam Çakmak bizzat denetime katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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