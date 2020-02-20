Kaymakam Çakır öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi dağıttı
Karaman'ın Ayrancı İlçe Kaymakamı Enver Çakır, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine Jandarma Çocuk Dergisi dağıttı.
Karaman'ın Ayrancı İlçe Kaymakamı Enver Çakır, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine Jandarma Çocuk Dergisi dağıttı.
Jandarma Genel Komutanlığı'nca hazırlanan Jandarma Çocuk Dergisi ve Jandarma Trafik Boyama Kitabı, ilçeye bağlı Kavaközü köyündeki ilk ve ortaokul öğrencilerine dağıtıldı.
Dergi dağıtımına Ayrancı Kaymakamı Evren Çakır, İlçe Jandarma Komutanı Ramazan Kör, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Candan, İl Genel Meclis Üyesi Abdullah Toker ile İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan askeri personel katıldı.