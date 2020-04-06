Kaymakam Çakır, Berendi köy girişini yerinde inceledi
Ayrancı İlçe Kaymakamı Evren Çakır, karantina altına alınan Berendi köyünde alınan tedbirleri inceledi.
06.04.2020 11:42 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:58
Ayrancı İlçe Kaymakamı Evren Çakır, karantina altına alınan Berendi köyünde alınan tedbirleri inceledi.
Karaman Merkeze bağlı Ayrancı İlçesi Kaymakamı Evren Çakır, 2 Nisan'da Ayrancı İlçe Hıfzısıhha Kurulunun kararı gereği ilçeye bağlı Berendi Köyünün Kovid-19 salgını sebebiyle karantinaya alınması ile ilgili alınan tedbirleri yerinde inceledi.
Köy girişinde görevli jandarma teşkilatından bilgi alan Kaymakam Çakır, köy muhtarından köylünün istek ve ihtiyaçlarını dinledi.
Kaynak: AA