Kaymakam Çakal, arpa hasadına katıldı Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, ilçede başlayan arpa hasadına katıldı.

Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, ilçede başlayan arpa hasadına katıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Çakal, Hanlıyenice köyünde gerçekleşen arpa hasadına eşlik etti.

Biçerdövere binerek hasat yapan Çakal, üreticilere bol ve bereketli bir sezon diledi.

Kaymakam Çakal'a, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tolga Şevik, Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk ve Hanlıyenice köy muhtarı Reşit Biçen de eşlik etti.

Kaynak: AA