Kaymakam Çakal, Alt Geçit İnşaatını İnceledi

Gümüşhacıköy Kaymakamı Metmet Çağatay Çakal, kent merkezinde yapımı devam eden alt geçit inşaatında incelemeler yaptı.

Çakal, İstanbul-Samsun karayolu Terminal Kavşağı'nda battıçıktı yapım çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Çakal, battıçıktı şeklinde düzenlenen kavşak alt geçidinin Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşın hizmetine sunulacağını söyledi.

Çakal, Gümüşhacıköy'ün İstanbul-Samsun karayolu üzerinde olması ve her geçen gün büyüyen, gelişen bir kent olmasının beraberinde trafik yoğunluğu doğurduğunu ifade ederek, hayata geçirilen battıçıktı projesi ile trafik yoğunluğunun azalacağını kaydetti.