Kaymakam Çakal'a AK Parti'den Ziyaret

AK Parti Gümüşhacıköy İlçe Başkanı Yakup Doluel, ilçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Kaymakam Mehmet Çağatay Çakal'a nezaket ziyaretinde bulundu.



Kaymakam Çakal, yeni seçilen Doluel ve yönetimini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.



Doluel ise, yeni yönetim kurulu üyeleriyle kurumları ziyaret ettiklerini belirterek, teşkilatın çalışmaları hakkında bilgi verdiklerini aktardı.



AK Parti'nin her vatandaşa aynı hizmeti götürmeyi ilke edindiğini belirten Doluel, Gümüşhacıköy'de de aynı anlayış ile hizmet verdiklerini ifade etti.