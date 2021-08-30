Kaymakam Bülent UYGUR, 30 Ağustos Zafer Bayramı Nedeniyle mesaj yayınladı.

Kaymakam Bülent UYGUR, 30 Ağustos Zafer Bayramı Nedeniyle mesaj yayınladı. Aziz milletimizin, şanlı ordumuzla birlikte yazdığı büyük zaferin 99. yıl dönümünü kutlamanın heyecanını yaşamaktayız. Türk milletinin 1919 yılında Samsun'da Gazi Mustafa Kemal'in liderliğinde başlattığı istiklal mücadelesi, tüm yokluk, yoksulluk ve imkansızlıklara rağmen 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle zafere taşınmıştır. Dumlupınar'da kazanılan bu büyük zafer, Milletimizin bağımsız ve hür olarak bir arada yaşama iradesini ortaya koyduğu en önemli kilometre taşlarından biri olmuş, bu zaferle birlikte Cumhuriyetin temelleri atılmıştır. 30 Ağustos Zaferi, milletimizin canından daha aziz bildiği vatan topraklarında bağımsız yaşama iradesinin tüm dünyaya ilanıdır. 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Büyük Taarruz ile birlikte, işgal altındaki vatan toprakları düşmandan kurtarılmış ve tarihten silinmek istenen milletimiz genci yaşlısı, kadını erkeği, hep birlikte istiklaline sahip çıkarak, hak ettiği büyük zaferi kazanmıştır. Ülkemizin, devletimizin temellerinde yer alan yüksek ruh ve şuur, milletçe sahip olduğumuz vatan sevgisi ve hürriyet aşkı, hangi şart altında olursak olalım her zaman canlı kalacak, yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, "30 Ağustos Zafer Bayramını" en içten duygularımla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, Anadoluyu bizlere ebedi yurt kılan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi saygı ve şükranla anıyor, Altınözülü hemşerilerimin Zafer Bayramını kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Kaynak: Habermetre