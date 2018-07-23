Kaymakam Bulat'tan Esnaf Ziyareti

Gümüşhacıköy Kaymakamı Ali Osman Bulat, ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Esnafın sorunlarını dinleyen Bulat, ilçeye daha iyi hizmet edebilmek için esnafın görüşünün önemli olduğunu söyledi.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye çalıştığını dile getiren Bulat, şunları kaydetti:

"İlçemize kaymakam olarak atandıktan sonra esnaflarımızı, sokaktaki vatandaşımızı tek tek ziyaret ederek birebir tanışma fırsatını buluyorum. Kaymakamlık olarak devletin kapısı vatandaşlarımıza her zaman açık olmuştur. Bizler sadece halkımıza hizmet etmek için atanmışız. Yaptığımız ziyaretlerimizde, halk günü toplantılarında beraber olamadığımız vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza ulaşmaya çalışıyoruz."