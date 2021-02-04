Kaymakam Bozdemir, Suluhan Kervansarayı'nda incelemelerde bulundu
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Kaymakam Bozdemir, Suluhan Kervansarayı'nda incelemelerde bulundu

04.02.2021 16:19 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:22
Kaymakam Bozdemir, Suluhan Kervansarayı'nda incelemelerde bulundu

Ankara Vali Yardımcısı ve Beypazarı Kaymakamı Bilal Bozdemir, Tarihi Suluhan (Nasuhpaşa) Kervansarayı'nda incelemelerde bulundu.

Ankara Vali Yardımcısı ve Beypazarı Kaymakamı Bilal Bozdemir, Tarihi Suluhan (Nasuhpaşa) Kervansarayı'nda incelemelerde bulundu.

Tarihi kervansarayda Kaymakamlık tarafından başlatılan proje kapsamında incelemelerde bulunan Bozdemir, kervansarayın turizme kazandırılması ve üst katların otel odasına çevrilmesi için çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Bozkurt, 17. yüzyıl başlarında yapılan tarihi kervansaray için hazırlanan projenin hayata geçirilmesi için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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