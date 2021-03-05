Kaymakam Bozdemir'e hayırlı olsun ziyareti
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Kaymakam Bozdemir'e hayırlı olsun ziyareti

05.03.2021 17:45 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:48
Kaymakam Bozdemir'e hayırlı olsun ziyareti

Beypazarı Kaymakamı Bilal Bozdemir'e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Beypazarı Kaymakamı Bilal Bozdemir'e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal başkanlığında 11 muhtar, Bozdemir'e ziyarette bulundu.

Ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bozdemir, muhtarlara teşekkür etti.

Pandemi tedbirlerinin uygulanmasında ve denetlenmesinde muhtarlara çok büyük sorumluluklar düştüğünü vurgulayan Bozdemir, "Bunun üstesinden elbirliği ile geleceğiz. Birbirimize destek olacağız. Sizler de çarşıda, mahallede birer denetim elamanısınız. Tedbirlerimizi alalım ki, ünümüzdeki aylar daha da iyi olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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