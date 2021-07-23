Kaymakam Beşikci şehit aileleri ile bir araya geldi
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Kaymakam Beşikci şehit aileleri ile bir araya geldi

Kaymakam Beşikci şehit aileleri ile bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Kurban Bayram dolayısıyla ilçede ikamet eden şehit ailelerini ziyaret etti.

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Kurban Bayram dolayısıyla ilçede ikamet eden şehit ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Beşikci, Kurban Bayramında da şehit ailelerini yalnız bırakmadı. Ziyaret ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Beşikci, vatan için gözünü kırpmadan canını feda eden şehitlerin değerli ailelerinin normal günlerde olduğu gibi bayramlarda da ziyaret ettiklerini söyledi. Kaymakam Beşikci, "Onları sık sık ziyaret ederek ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak destek vermeye, ihtiyaçlarını karşılamaya ve her daim devlet olarak onların yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz. Vatan uğrunda şehit olmuş şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum, onların bizlere bıraktıkları emanetlere sahip çıkmaya devam edeceğiz. Şehit ailelerimize de bayram dolayısıyla bizi ailelerinden biri olarak kabul ettikleri için de çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bayram ziyareti için evlerine misafir olan Kaymakam Beşikci'ye ziyaretlerinden dolayı mutluluklarını ifade eden şehit aileleri ise, "Bizim hiç yalnız olmadığımızı hissettiren devletimize ve her sorunumuzda yanımızda olan Kaymakam Beşikci'ye çok teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaymakam Beşikci şehit aileleri ile bir araya geldi
Kaymakam Beşikci şehit aileleri ile bir araya geldi
Kaymakam Beşikci şehit aileleri ile bir araya geldi
Kaymakam Beşikci şehit aileleri ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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