Kaymakam Beşikci, otizmli çocuklarla bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaymakam Beşikci, otizmli çocuklarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kaymakam Beşikci, otizmli çocuklarla bir araya geldi

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında otizmli çocuklarla bir araya geldi.

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında otizmli çocuklarla bir araya geldi.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık günü, Diyarbakır'da renkli etkinliklere sahne oldu. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci otizmli çocuklar ve aileleri ile Yenişehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde bir araya gelerek ellerini boyayıp beyaz kumaşa bastı ve gökyüzüne balonlar bıraktı.

Yenişehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde bando gösterileri ile başlayan etkinlikte çocuklarla bir araya gelen Kaymakam Beşikci, Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında otizmli bireylerin toplumsal yaşama katılımı ve otizm konusunda farkındalığın ve duyarlılığın artması amacıyla etkinlik düzenlendiklerini söyledi. Otizmde erken tanının çok önemli olduğunu vurgulayan Kaymakam Beşikci, "Otizmin bilinen tek tedavisi ise yoğun ve sürekli özel eğitimdir. Fark edilip destekleyici politikalarla desteklenmiş olan otizmli bireylerimizin hayatlarında büyük farklar yaratabiliriz. Çocuklarımızı sağlıklı gelişim gösteren akranları ile birlikte aynı okulda okuyacak seviye getirmek mümkün olabilmektedir" dedi.

Yapılan etkinlikte Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci etkinliğe katılan çocuklar ile birlikte ellerini boyayıp beyaz kumaşa bastı. - DİYARBAKIR

Kaymakam Beşikci, otizmli çocuklarla bir araya geldi
Kaymakam Beşikci, otizmli çocuklarla bir araya geldi
Kaymakam Beşikci, otizmli çocuklarla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mahir Ünal Ali İhsan Yavuz Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Aleyna Tilki Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Erol Bulut Burak Yılmaz Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kaymakam Beşikci, otizmli çocuklarla bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 14:24:48. #1.16#
title