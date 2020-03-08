Kaymakam Beşikci'den sürpriz doğum günü ve Kadınlar Günü kutlaması
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kaymakam Beşikci'den sürpriz doğum günü ve Kadınlar Günü kutlaması - Haber
Dünya Kadınlar Günü, Diyarbakır, 8 Mart, Güncel

Kaymakam Beşikci'den sürpriz doğum günü ve Kadınlar Günü kutlaması

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, 8 Mart'ta doğan mağdur iki kadına ev ziyareti gerçekleştirdi.

08.03.2020 13:07 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:08
Kaymakam Beşikci'den sürpriz doğum günü ve Kadınlar Günü kutlaması

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, 8 Mart'ta doğan mağdur iki kadına ev ziyareti gerçekleştirdi.


Kaymakam Beşikci, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda, 8 Mart'ta doğan kadınları evlerinde ziyaret eden Kaymakam Beşikci, kadınların hem doğum günlerini hem de Kadınlar Günü'nü kutlayarak kendilerine çiçek ve hediye taktim etti. Kaymakam Beşikci, kaymakamlık ve belediye olarak kadınlara her zaman pozitif ayrımcılık yaptıklarını söyledi. Kaymakam Beşikci, devlet olarak her zaman vatandaşın yanında olduklarının altını çizerek, devleti temsil eden makamlar olarak kapısının 24 saat açık olduğunu ifade etti.


Sıcak ve samimi geçen ev ziyaretlerinin ardından Kaymakam Beşikci, girişimci kadınları iş yerlerinde ziyaret etti. Ziyaretler sırasında kadınların, Kadınlar Günü'nü kutlayarak, çiçek ve hediye taktim eden Kaymakam Beşikci, ikram edilen halka tatlıdan tadıp, kahveden içti. İş yeri ziyaretlerinde de sıcak karşılanan Kaymakam Beşikçi, burada da kadın girişimcilerin talep ve önerilerini dinledi.


"Halkımızın devletine karşı bir teveccühü oluştu"


Kaymakam Beşikci, mümkün olduğu sürece esnaf ve ev ziyaretlerini devam edeceğini ifade ederek, "3 aylık Belediye Başkan Vekilliği döneminde yaptığımız ziyaretler nedeniyle halkımızın bize yani devletine bir teveccühü oluştu. Sokaklara ve mahallelere girdiğimiz zaman başka sokaklardaki vatandaşlarımızda bizi davet ediyor, onlara da gideceğiz. Bunlar bizim insanımız. Milletimiz varsa biz varız. Vatandaşa kucak açan bir belediye olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.


Ofis semtinde iş yerleri bulunan girişimci kadınları da ziyaret eden Kaymakam Beşikci, ziyaretlerde esnafın mevcut sorunlarını da dinledi. Talep ve önerileri not alan Kaymakam Beşikci, kaymakamlık ve belediye olarak, halk odaklı hizmetleri hayata geçireceğini ve sorunların çözümü noktasında girişimlerinin devam edeceğinin sözünü verdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Avrupa ülkesinde bölge başkanı da virüse yakalandı Haber
Avrupa ülkesinde bölge başkanı da virüse yakalandı
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Komşuda en korkunç gün! 49 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti Haber
Komşuda en korkunç gün! 49 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Haber
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
'Hastayım' diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı Haber
"Hastayım" diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi Haber
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika James Jeffrey Meral Akşener Angela Merkel Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Dilek Yaman Gülben Ergen Alpaslan Özmol
Spor Bülent Uygun Burak Yılmaz İsmail Kartal Emre Belözoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla Türk Avrupa Yunanistan Denizlispor
Şu an buradasınız: Kaymakam Beşikci'den sürpriz doğum günü ve Kadınlar Günü kutlaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 14:18:47. #1.14#