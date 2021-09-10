Kaymakam Beşikci: "Aşılanma oranını yüzde 90'lara çıkarmalıyız"

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kurum müdürleri, STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, aşılanma oranlarına bakıldığında il olarak aşı oranının yüzde 62 olduğunu belirterek, "Tedbirleri elden bırakmayıp bu oranı yüzde...

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kurum müdürleri, STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, aşılanma oranlarına bakıldığında il olarak aşı oranının yüzde 62 olduğunu belirterek, "Tedbirleri elden bırakmayıp bu oranı yüzde 90'lara çıkarmalıyız" dedi.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, İlçe Sağlık Müdürü Müdürü Dr. Semih Erdal Tekay, İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Şafi Bilik, ilçe muhtarları ve cami imamları ile bir araya gelerek ilçede aşılama oranını yüzde 90'lara çıkarabilmek için toplantı düzenledi. Yenişehir Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda ilçede korona virüsle mücadele kapsamında yapılan çalışmalar ve gelinen son durum değerlendiren Başkan Beşikci, vatandaşlara aşılama konusunda gerekli doğru bilgilendirmelerin yapılması ve tüm vatandaşların aşı olmalarının önem arz ettiğini söyledi. Salgının başından beri Yenişehir Kaymakamlığı ve Belediyesi olarak kapı kapı dolaşarak korona virüs hastalığı ve aşının faydaları konusunda bilgilendirme çalışmaları yürüttüklerini belirten Başkan Beşikci, amaçlarının bu hastalık dünyadan silinene kadar mücadeleyi sürdürmek olduğunu kaydetti. Başkan Beşikci, "Hastalıkla baş edebilmek için de elimizdeki en güçlü silah aşıdır. Aşılanma oranlarına baktığımızda il olarak aşı oranımız yüzde 62'dir. Tedbirleri elden bırakmayarak aşı oranımızı yüzde 90'lara çıkarmalıyız. Vatandaşlarımızı aşının faydaları konusunda ikna etmeliyiz. Çünkü biz kişisel mesuliyetimizin yanında toplumumuzun ve ülkemizin genelinden sorumluyuz. Bu nedenle en başta kendimiz aşı olarak örnek olmalıyız. Sizleri ve vatandaşlarımızı aşı konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı