Kaymakam Bekarlar'dan O Haberlere Tepki

Balıkesir'in Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, 30 Ağustos kutlamalarında Onuncu Yıl marşının sesini kıstırdığı ve konuşmasında Atatürk'e yer vermediği iddiaları ile ilgili bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere tepki gösterdi.



Kaymakam Bekarlar, haberlerin çarpıtılmış, maksatlı ve yalan haberler olduğunu belirterek, "Konser sonrası sahneye davet edilme sebebim bandoya çiçek takdimi içindir. Sahneye yöneldiğim esnada 'Onuncu Yıl marşını istiyoruz' diye bağıran sadece bir kişi olup, yoğun talep geldiği iddiası kasıtlı ve yalandır. Nitekim program sonrasında C.Ö. isimli bu vatandaş, bana ve belediye başkanına Onuncu Yıl marşı çalındığı için teşekkür etmiştir. Konseri izleyen vatandaş sayısı görevliler dışında yaklaşık 100 kişi civarında olup, seyircilerden yoğun tepki ifadesi yalandır, Kayıtlardan da açıkça anlaşıldığı gibi yazılanların aksine seyirciler sadece alkışlamışlardır. Yaptığım konuşma bandoya teşekkür ve Onuncu Yıl marşının çalınmasını isteyen, vatandaşın talebini seslendirmek amaçlıdır, benim istediğim orkestranın virtüözünden Onuncu Yıl marşına miksersiz solo giriş yapmasıdır. Marşın sessiz çalınmasını istediğim haberi yalan ve çarpıtmadır. Haberlere kaynaklık eden video kayıtları izlendiğinde, marşın icrası sırasında çıkan hoparlör cızırtısından, hoparlörün sesinin kapatıldığı iddiasının kasıtlı ve yalan olduğu anlaşılacaktır" dedi.



Yapılan konuşmanın 30 Ağustos konuşması olmadığını, sadece sanatçıya teşekkür için sahneye çıktığını ve buna bağlı olarak kısa bir konuşma gerçekleştirdiğini ifade eden Kaymakam Faruk Bekarlar, "Bayram kutlamaları kapsamında hiçbir siyasi parti yöneticisi tebriklere ve konsere katılmamış olmasına rağmen, yapılan haberler siyasi sataşma ve eleştirilere zemin hazırlayarak, şahsımı hedef alan incitici hakaret ve tehditlere dönüşerek, milli değerler üzerinden halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmiştir. Milli birliğimizin çimentosu olan bu değerlerin korunması ve bu birliğin bozulmasına değil, pekişmesine hizmet etmesi için çalışmak, hakkımda yapılan haberlerde olduğu gibi yalan ve kumpaslarla algı yönetimi konusunda uzman olan art niyetli çevrelere karşı uyanık olmak ve bunlara milli bir duruş sergilemek hepimizin ortak ödevidir" şeklinde konuştu. - BALIKESİR