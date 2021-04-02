Kaymakam Baytak, 'Hedefimiz Seyitgazi'mizi maviye çevirmek'

Eskişehir Seyitgazi ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın 81 İl Valiliğine gönderdiği "Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri" genelgesi kapsamında Covid-19 denetlemesi İlçe Kaymakam Kutsal Baytak başkanlığında devam ediyor.
Eskişehir Seyitgazi ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın 81 İl Valiliğine gönderdiği "Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri" genelgesi kapsamında Covid-19 denetlemesi İlçe Kaymakam Kutsal Baytak başkanlığında devam ediyor.
Denetimlere, Kaymakam Baytak'ın yanı sıra, Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanı Onur Hereklioğlu, Seyitgazi İlçe Polis Merkezi amir vekili Bülent Gürdamar, Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden ve Dinamik ekipleri katıldı.
Seyitgazi ilçesi Kırka mahallesindeki denetimlere katılan Kaymakam Baytak, açıklamasında; "Hedefimiz kurallarla vatandaşlarımızı bilinçlenmeyi yüzde 100'e çıkarıp Seyitgazi'mizi maviye çevirmek" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı