Kaymakam Bayram Sağır'ın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı;

Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında "Dünya Engelliler Günü" olarak kabul edilen 3 Aralık tarihi, engelli vatandaşlarımızın sorunlarına dikkat çekilmesi açısından önemli bir gündür.

Engellilik, sosyal yönleriyle her birimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini en aza indirgemek için herkesin katkısına, duyarlılığına ve ortak çabasına ihtiyaç hissedilen toplumsal bir husustur. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini sağlamak, geleceğe umutla bakan bireyler olarak onların da toplumsal sorumluluk almalarına öncülük etmek, dayanışma ve yardımlaşma duygularımızın güçlenmesini sağlayacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engelli kardeşlerimiz ile ilgili toplumsal farkındalığın artmasına, onların hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımlar atılmasına vesile olmasını diliyorum. Tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yaşam getirmesini diliyorum.

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