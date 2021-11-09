Kaymakam Bayram Sağır'ın "10 Kasım Atatürk'ü Anma" Mesajı; Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük komutan Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölümsüzlüğe uğurladığımız günün yıldönümünde minnet ve şükranla anıyoruz. Türk Milleti'nin bağrından çıkardığı Atatürk, son nefesine kadar milletimizin her alanda yücelmesi için çaba göstermiş, ileri görüşlülüğü, eserleri, barışçı kimliği ve evrensel düşünce yapısı onu dünyanın saygın liderlerinden biri haline getirmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve O'nun şahsında İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını, Aziz Şehitlerimizi, Gazilerimizi; sevgi, saygı, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun.

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