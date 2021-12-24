Bodrum Kaymakamı Bayar ve Belediye Başkanı Aras vatandaşlarla bir araya geldi

BODRUM, MUĞLA (AA) - Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Pınarlıbelen Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakamlıkça düzenlenen halk toplantısına Kaymakam Bayar ve Başkan Aras ile Pınarlıbelen Muhtarı Abdullah Başol, kaymakamlık ve belediye ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Vatandaşların şikayet ve taleplerini tek tek dinleyen kaymakam ve belediye başkanı, sorunların çözüm önerileri hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundu, vatandaşlardan gelen bazı şikayetlerin hızlıca çözüme kavuşması için ilgili birimlere talimat verdi.

Toplantıda bölgeye kapalı pazar yeri yapılacağı müjdesi de verildi.

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri

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