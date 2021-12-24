Bodrum Kaymakamı Bayar ve Belediye Başkanı Aras vatandaşlarla bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrum Kaymakamı Bayar ve Belediye Başkanı Aras vatandaşlarla bir araya geldi

Bodrum Kaymakamı Bayar ve Belediye Başkanı Aras vatandaşlarla bir araya geldi
AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Pınarlıbelen Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Pınarlıbelen Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakamlıkça düzenlenen halk toplantısına Kaymakam Bayar ve Başkan Aras ile Pınarlıbelen Muhtarı Abdullah Başol, kaymakamlık ve belediye ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Vatandaşların şikayet ve taleplerini tek tek dinleyen kaymakam ve belediye başkanı, sorunların çözüm önerileri hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundu, vatandaşlardan gelen bazı şikayetlerin hızlıca çözüme kavuşması için ilgili birimlere talimat verdi.

Toplantıda bölgeye kapalı pazar yeri yapılacağı müjdesi de verildi.

İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE 6 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ: MAHSUR KALANLARI İTFAİYE, MERDİVENLE KURTARDI

İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE 6 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ: MAHSUR KALANLARI İTFAİYE, MERDİVENLE KURTARDI

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title