Kaymakam Balcı Kızılay Diyadin Şubesini ziyaret etti. - Haberler
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Kaymakam Balcı Kızılay Diyadin Şubesini ziyaret etti.

Kaymakam Balcı Kızılay Diyadin Şubesini ziyaret etti.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Ağrı Diyadin Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Alper Balcı İlçede gösteren Kızılay Diyadin Şubesini ziyaret etti.

DİYADİN, AĞRI (İHA) - Ağrı Diyadin Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Alper Balcı İlçede gösteren Kızılay Diyadin Şubesini ziyaret etti.

Kızılay Diyadin Şube Başkanı Suat Özden'den yapılan faaliyet hakkında bilgi alan Kaymakam Balcı, yaptıkları çalışmaların önemine vurgu yaparak gönüllü Kızılay temsilcilerine başarı diledi.

Tüm hayırsever vatandaşların Türk Kızılay'ına bağışta bulunmasına davet etti. - AĞRI

Kaymakam Balcı Kızılay Diyadin Şubesini ziyaret etti.

Kaymakam Balcı Kızılay Diyadin Şubesini ziyaret etti.

Kaymakam Balcı Kızılay Diyadin Şubesini ziyaret etti.

Kaymakam Balcı Kızılay Diyadin Şubesini ziyaret etti.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kızılay, Diyadin, Balcı, Ağrı, Yerel, Haber

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