Kaymakam Balcı, havuza girip vatandaşları kaplıcalara davet etti - Haberler
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Kaymakam Balcı, havuza girip vatandaşları kaplıcalara davet etti

İhlas Haber Ajansı / Ramazan Demir - Haberler | Yerel

Kaymakam Balcı, havuza girip vatandaşları kaplıcalara davet etti Türkiye'nin en önemli sıcak su kaynaklarına sahip Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, ilçenin tanıtımını yapmak için bu kez farklı bir yöntem denedi.

Kaymakam Balcı, havuza girip vatandaşları kaplıcalara davet etti

AĞRI - Türkiye'nin en önemli sıcak su kaynaklarına sahip Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, ilçenin tanıtımını yapmak için bu kez farklı bir yöntem denedi.

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan kaplıcalara giden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Balcı, yanındakilerle birlikte havuza girip yerli ve yabancı turistleri Diyadin'e davet etti.

Havuzun içinde özellikle şifa arayanlara seslenen Balcı, "Bugün yorucu bir günün ardından Diyadin Kaplıcalarındayız. Tüm vatandaşlarımızı da Diyadin Kaplıcalarına davet ediyoruz. Dünyada Türkiye, Türkiye'de Diyadin diyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Balcı, havuza girip vatandaşları kaplıcalara davet etti

Kaymakam Balcı, havuza girip vatandaşları kaplıcalara davet etti

Kaymakam Balcı, havuza girip vatandaşları kaplıcalara davet etti

Kaymakam Balcı, havuza girip vatandaşları kaplıcalara davet etti
İhlas Haber Ajansı / Ramazan Demir - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kaymakam Balcı, havuza girip vatandaşları kaplıcalara davet etti - Haberler
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