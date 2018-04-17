Kaymakam Aytemür, Okuma Yazma Kursiyerlerini Ziyaret Etti

Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür, okuma yazma kursuna devam edenleri ziyaret etti.

İlçe Kaymakamı Hicabi Aytemür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği" okuma yazma kursuna gelerek, kursiyerler ile bir süre sohbet etti.

Kurs hakkında yetkililerden bilgi alan Aytemür, kursa ilginin sevindirici olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın kurslara olan yoğun ilgisi bizleri çok sevindiriyor." dedi.