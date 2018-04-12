Kaymakam Aytemür, Fidan Dikme Törenine Katıldı

Sivas'ın Gürün ilçesinde Kaymakam Hicabi Aytemür, Külahlı köyündeki fidan dikme törenine katıldı.

Aytemür, bin 200 karaçam fidanının dikildiği törende yaptığı konuşmada, ağaçlandırmanın önemine işaret ederek, vatandaşlardan dikilen fidanlara sahip çıkmalarını istedi.

Etkinliğe İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ethem Gökboğa, Gürün Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Uğur Özinan, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.