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Kaymakam Ayrancı, kursiyerlerle bir araya geldi

Kaymakam Ayrancı, kursiyerlerle bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, kursiyerlerle bir araya geldi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, kursiyerlerle bir araya geldi.

Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, aile destek ve eğitim merkezini ziyaret ederek burada bulunan kursiyerlerle bir araya geldi. Kursiyerlerle tek tek sohbet eden Kaymakam Ayrancı, sorun ve sıkıntıları dinledi. Kursiyerlere her hangi bir taleplerinin de olup olmadığını soran Kaymakam Ayrancı, daha sonra aile destek ve eğitim merkezi yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. - ADIYAMAN

Kaymakam Ayrancı, kursiyerlerle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, kursiyerlerle bir araya geldi.

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