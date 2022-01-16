Kaymakam Ayrancı, kursiyerlerle bir araya geldi

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, kursiyerlerle bir araya geldi.

Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, aile destek ve eğitim merkezini ziyaret ederek burada bulunan kursiyerlerle bir araya geldi. Kursiyerlerle tek tek sohbet eden Kaymakam Ayrancı, sorun ve sıkıntıları dinledi. Kursiyerlere her hangi bir taleplerinin de olup olmadığını soran Kaymakam Ayrancı, daha sonra aile destek ve eğitim merkezi yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. - ADIYAMAN

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