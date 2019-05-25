Kaymakam Aydın şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar verdi

Siirt'in Kurtalan İlçe Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ilçedeki şehit ve gazi aileleri ile iftarda bir araya geldi.

Kurtalan'da bir düğün salonunda düzenlenen iftar yemeğine Kaymakam İhsan Emre Aydın, eşi Cansu Aydın, Kurtalan Cumhuriyet Başsavcısı Gürol Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Sancar Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Halil Doğanay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Polat, İlçe Müftüsü M. Nedim Yılmaz, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda şehit aileleri ile gaziler ve yakınları katıldı. Kaymakam İhsan Emre Aydın, iftar öncesinde şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenerek tek tek görüşüp, ramazan ayını kutladı. Kur-an'ı Kerim tilaveti ile başlayan program okunan ezanın ardından yapılan dua ile iftar açıldı.

Yemek sonrası konuşma yapan Kaymakam Aydın, "Türk milleti tarihi boyunca şehitlerine, şehit ailelerine ve gazilerine büyük önem vermiş onlarla ilgilenmeyi ve onların yanında olmayı en önemli sorumluluğu bilmiştir. Bu kapsamda Kurtalan ilçemizde şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bulunmaktadır. Bizler devlet ve millet olarak her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız. Onlara minnet borçluyuz. Kaymakamlığımız, garnizonumuz, kurum ve kuruluşlarımız her zaman şehit ailelerimizin ihtiyaç ve sorunlarıyla ilgilenmektedir. Çünkü onlar bizlere şehit ailelerimizin birer emanetidir. Onların yanında olmak bizim için en onurlu ve kutsal görevdir" dedi.

Daha sonra şehit aileleri ve gazilerle tek tek ilgilenen Kaymakam Aydın ve eşi Cansu Aydın program bitiminde şehit aileleri ve gazileri uğurladı. - SİİRT

Kaynak: İHA