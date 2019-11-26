Kaymakam Aydın muhtarlarla bir araya geldi
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Kaymakam Aydın muhtarlarla bir araya geldi

Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, muhtarlarla bir araya geldi.

26.11.2019 12:02 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:02
Kaymakam Aydın muhtarlarla bir araya geldi

Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis , muhtarlarla bir araya geldi.

Belediyenin toplantı salonundaki programda konuşan Aydın, sorun, öneri ve şikayetleri dinleyerek bunları kısa sürede çözüme kavuşturmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Toplantıda, eğitim, sağlık, ulaşım, yol, su, güvenlik ve elektrik konularında yaşanan sıkıntılar dile getirildi, çözüm önerileri diğerlendirildi.

Programa katılan kurum amirleri dile getirilen konularla ilgili not aldı.

Kaynak: AA
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