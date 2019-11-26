Kaymakam Aydın muhtarlarla bir araya geldi
Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, muhtarlarla bir araya geldi.
Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, muhtarlarla bir araya geldi.
Belediyenin toplantı salonundaki programda konuşan Aydın, sorun, öneri ve şikayetleri dinleyerek bunları kısa sürede çözüme kavuşturmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.
Toplantıda, eğitim, sağlık, ulaşım, yol, su, güvenlik ve elektrik konularında yaşanan sıkıntılar dile getirildi, çözüm önerileri diğerlendirildi.
Programa katılan kurum amirleri dile getirilen konularla ilgili not aldı.