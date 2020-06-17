Kaymakam Aydın, gıda denetimine katıldı Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ilçede gıda satışı yapan işletmelerde yapılan gıda denetimine katıldı.

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ilçede gıda satışı yapan işletmelerde yapılan gıda denetimine katıldı.

Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, I·lc¸e Tarım ve Orman Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ile Zabıta Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ personellerinden olus¸turulan kontrol ekiplerinin katılımıyla gıda satışı yapan işletmelerde denetimde bulundu.

Aydın, halkın sagˆlıgˆını tehlikeye atacak her tu¨rlu¨ olumsuzlukların takipc¸isi olacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ekiplerimizce kontrollerimiz aralıksız devam edecektir. Halkımızın sagˆlıgˆı bizim ic¸in birinci sırada gelmektedir. Bas¸ta et ve su¨t u¨ru¨nleri olmak u¨zere bu¨tu¨n u¨ru¨nlerin steril durumları ve sagˆlıgˆa uygunlukları konusunda hic¸ taviz vermeden halkımızın daha temiz ve gu¨zel ortamda go¨nu¨l rahatlıgˆıyla hizmet almasını sagˆlayacagˆız."

Aydın, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem yapıldığını kaydetti.

Kaynak: AA