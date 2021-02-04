Kaymakam Aydın Erdoğan, balık ürünleri işleme tesisini ziyaret etti

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, ilçede bulunan su ürünleri işleme tesisini ziyaret ederek, balık işleme ve paketleme sürecini inceledi.

Tesisin çalışmaları hakkında firmanın İhracat Müdürü Onur Özkal'dan bilgi alan Kaymakam Erdoğan, Seydişehir'de böyle bir tesisin bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaymakam Erdoğan ziyaretinde şunları kaydetti:

"Hijyen bir ortamda ve işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun olarak bir çalışma yapılıyor. Yurt içine ve yurt dışına balık fileto pazarlayarak ülke ekonomisine katkı sağlayan işletmecilerimize teşekkür ediyorum. İstihdam noktasında yapılan yerel yatırımlarda her zaman desteğe hazırız. Bu tesislerin yaşaması için geçimini balıkçılıkla sağlayan balıkçılarımızın Suğla, Beyşehir göllerindeki yasaklara uyması gerekiyor. Bu işletmelerin ekonomik gücü geliştikçe balık işleme kapasite artar istihdam gelişir ülkemiz döviz kazanır. Onun için göllerimize sahip çıkmalıyız."

İşletme İhracat Müdürü Onur Özkal da tesislerinde tatlı su ve deniz ürünlerinin işlendiğini belirterek, "Turizm alanında yaptığımız çalışma daha çok sazan ve Seydişehir yöremize özgü yağ balığına talep var. Şu an işletmemizde 60 kişi çalışmakta. 25 yıldır faaliyetine devam eden balık işleme ve paketleme tesisimizde ülke ve ilçe ekonomisine maddi değer katmaktayız." diye konuştu.

Kaymakam Erdoğan'a ziyaretinde, İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Yahya Koca eşlik etti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun