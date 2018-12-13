Kaymakam Aydın'dan Okul Ziyareti

Güce Kaymakamı Hüseyin Aydın, Güce Zübeyde Hanım Yatılı Bölge Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Kaymakam Aydın, Güce İlçe Milli Eğitim Müdürü Kahir Al'dan okulun genel durumu hakkında bilgiler aldı, öğretmen ve öğrencilerle biraraya geldi.

Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Aydın, ailelerinden uzakta, eğitim için kendilerine emanet edilen çocukların yalnız olmadıklarını hissettirmek gerektiğini söyledi.

Aydın, çocukların en güzel şartlarda eğitimlerini devam ettirmeleri için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini aktararak, şunları ifade etti:

"Okulları dolaşarak eksiklikleri yerinde tespit edip yaşanan sıkıntıları gideriyoruz. İşin bundan sonraki kısmı ise asıl ustalar ve bizlerin göz bebeği olan öğretmenlerimize kalıyor. Okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz de performanslarını ortaya koyarak ilçede eğitim seviyesini yükseltmek, mevcut durumdan daha ileriye götürmek için daha fazla emek ve çaba sarf ederek başarı oranının artacağına inanıyorum."