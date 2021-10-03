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Kaymakam Aydın'dan evi yanan aileye destek sözü

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yerel

- Kaymakam Aydın'dan evi yanan aileye destek sözü Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, çıkan yangın sonucu evi kullanılamaz hale gelen vatandaşı ziyaret ederek destek sözü verdi.

İPEKYOLU, VAN (İHA) - - Kaymakam Aydın'dan evi yanan aileye destek sözü

VAN - Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, çıkan yangın sonucu evi kullanılamaz hale gelen vatandaşı ziyaret ederek destek sözü verdi.

Van'da tandır evinden çıkan kıvılcım sonucu bir ev kullanılamaz hale geldi. İpekyolu ilçesine bağlı Kevenli Mahallesi'nde merhum Abdulselam Tuğrat'a ait müstakil ev, tandır evinden çıkan kıvılcımın rüzgarın etkisiyle büyümesi sonucu alev almış, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülmüştü.

Yangından hemen sonra olay yerine gelen İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, evi yanan vatandaşa destek sözü verdi. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadığı için mutlu olduğunu ifade eden Kaymakam Aydın, Tuğrat ailesinin yaralarını bir an önce saracaklarını belirtti.

Köy Muhtarı Hamza Kuşan ise İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın olay yerinde ailenin yaralarının sarılacağı sözünü verdiğini söyleyerek, "Kaymakamımız, ailemizin yaralarını saracağını söyledi. Bizde elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu olaya duyarsız kalmayan kurum amirlerimize teşekkür ediyor, mahalle muhtarı olarak vatandaşımızın evi yapılıp tamamlana kadar yakından takipçi olacağımızın buradan da sözünü veriyorum" dedi.

Kaymakam Aydın'dan evi yanan aileye destek sözü

Kaymakam Aydın'dan evi yanan aileye destek sözü

Kaymakam Aydın'dan evi yanan aileye destek sözü

Kaymakam Aydın'dan evi yanan aileye destek sözü

Kaymakam Aydın'dan evi yanan aileye destek sözü

Kaymakam Aydın'dan evi yanan aileye destek sözü

Kaymakam Aydın'dan evi yanan aileye destek sözü

Kaymakam Aydın'dan evi yanan aileye destek sözü

Kaymakam Aydın'dan evi yanan aileye destek sözü

Kaymakam Aydın'dan evi yanan aileye destek sözü

Kaymakam Aydın'dan evi yanan aileye destek sözü

Kaymakam Aydın'dan evi yanan aileye destek sözü

Kaymakam Aydın'dan evi yanan aileye destek sözü

Kaymakam Aydın'dan evi yanan aileye destek sözü

Kaymakam Aydın'dan evi yanan aileye destek sözü

Kaymakam Aydın'dan evi yanan aileye destek sözü

Kaymakam Aydın'dan evi yanan aileye destek sözü

Kaymakam Aydın'dan evi yanan aileye destek sözü

Kaymakam Aydın'dan evi yanan aileye destek sözü
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Haber: Kaymakam Aydın'dan evi yanan aileye destek sözü - Haberler
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