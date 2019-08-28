Kaymakam Aydın'dan askerlere moral ziyareti

28.08.2019 22:08

Van'ın Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, sınır bölgelerindeki birliklerde görev yapan askerlere moral ziyaretinde bulundu.

Aydın, Saray İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serdal Akdemir ile Harabe Kışla Hudut Karakolu, Rasim Çömez Hudut Karakolu ve Kapıköy Bölük Komutanlığını ziyaret etti.

Birliklerde görev yapan askerleri selamlayan Aydın, ziyaretçi defterlerini imzaladı.

Askerlerle sohbet eden Aydın, güvenlik güçlerinin, ülkenin ve milletin birliği, beraberliği için azim ve kararlılıkla görevlerinin gereğini yerine getirdiğini söyledi.

Aydın, bu nedenle birliklerde görev yapan komutan ve askerleri yürekten kutladığını belirtti.

Kaynak: AA