Kaymakam Aydın, berberleri denetledi
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Kaymakam Aydın, berberleri denetledi

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 50 gün sonra tekrar hizmete açılan berber ve kuaförleri denetledi.

Kaymakam Aydın, berberleri denetledi
14.05.2020 14:10 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:10

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 50 gün sonra tekrar hizmete açılan berber ve kuaförleri denetledi.

Kaymakam Aydın, ilçede faaliyet gösteren berber ve kuaförlerde kurallara uyulup uyulmadığı noktasında denetimler yaptı. Aydın, berber ve kuaförlere İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge konusunda uyulması gereken kurallar hakkında bilgeler vererek, hijyen kurallarına uyulması gerektiğini vurguladı.

Kurallara uymamak konusunda ısrar eden esnafa cezai işlem uygulanacağını kaydeden Aydın, şöyle devam etti:

"Berber ve kuaförler insan yoğunluğunun çok fazla olduğu yerler. Tıraş malzemelerinin sürekli dezenfekte edilmesi, havluların ve önlüklerin ise tek kullanımlık olması son derece önemli. Berberlerin jiletle sakal tıraşı yapmaları da yasak. Berber ve kuaförlerimizi bu konularda uyardık. İlçede denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz."

İlçede 20 vaka bulunduğunu, vakaların irtibatlı olduğu kişilerin tümüne test yapıldığını ve durumun kontrol altında olduğunu belirten Aydın, kurallara uyulmaması halinde vaka sayısının artabileceği uyarısında bulundu.

Aydın, daha sonra Beykent Caddesinde bulunan esnaf ve vatandaşlara maske dağıtarak, sosyal mesafe kurallarına uyulması ve maske kullanımının önemine değindi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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