Kaymakam Aydın Aile Destek Merkezi'ni ziyaret etti
Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret etti.
Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret etti.
Merkezdeki sınıfları gezerek ilgililerden bilgi alan Aydın, ihtiyaç ve eksikliklerin giderilmesi talimatı verdi.
Kaymakam Aydın, bilgisayar, müzik, aşçılık, üniversiteye hazırlık, el sanatları, halk oyunları ve resim kurslarına katılan kursiyerlerle sohbet ederek taleplerini dinledi.
Aile Destek Merkezi'nin yararlarına değinen Aydın, merkeze desteklerinin devam edeceğini söyledi.