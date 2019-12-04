Kaymakam Aydın Aile Destek Merkezi'ni ziyaret etti
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Kaymakam Aydın Aile Destek Merkezi'ni ziyaret etti

Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret etti.

04.12.2019 17:20 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:20
Kaymakam Aydın Aile Destek Merkezi'ni ziyaret etti

Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis , Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret etti.

Merkezdeki sınıfları gezerek ilgililerden bilgi alan Aydın, ihtiyaç ve eksikliklerin giderilmesi talimatı verdi.

Kaymakam Aydın, bilgisayar, müzik, aşçılık, üniversiteye hazırlık, el sanatları, halk oyunları ve resim kurslarına katılan kursiyerlerle sohbet ederek taleplerini dinledi.

Aile Destek Merkezi'nin yararlarına değinen Aydın, merkeze desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Kaynak: AA
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