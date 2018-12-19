Kaymakam Ayca, Terör Mağdurları ile Buluştu

Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Temel Ayca, 1995'te terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle yaşadıkları Dutluca ve Bey mahallelerini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Ayca, Şehit Bilal Soy Bilgiç Ortaokulu Çok Amaçlı Ahmedi Hani Konferans Salonu'nda düzenlenen programda terör mağduru vatandaşlarla sohbet etti, talep ve sorunlarını dinledi.

Ayca, burada yaptığı konuşmada, söz konusu mahallelerin tarıma açılması için içme suyu, yol ve sulama çalışmalarına başlandığını söyledi.

Çalışmaları yazın tamamlamayı düşündüklerini belirten Ayca, ilçenin tanıtımı için yerli ürünlerin üretimini yaygınlaştırmak istediklerini ve Zap markası adıyla üretilecek ürünleri değişik illere satmayı planladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA