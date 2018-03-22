Kaymakam Ayca, Down Sendromlu Çocukları Ziyaret Etti

Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, down sendromu çocukları evlerinde ziyaret etti.

Kaymakam Ayca, beraberinde eşi Nazlı Ayca ve Çukurca Devlet Hastanesi Başhekimi Berrin Taşkesen ile down sendromlu çocukların ailelerini ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

Ayca, ziyaretlerinde yakından ilgilendiği çocuklara bisiklet ve çeşitli hediyeler verdi.

Aileler, Kaymakam Ayca'ya ziyaretinden dolayı teşekkür etti.