Kaymakam Ayca'dan şehit polisin ailesine ziyaret

27.09.2019 14:04

Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmetli Ali Yurtsever, İzmir'in Urla ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Serkan Çağlayan'ın ailesini ziyaret etti.

Ayca ve Yurtsever, şehidin ailesine başsağlığında bulundu.

Şehidin ailesi de ziyaretten dolayı Ayca ve Yurtsever'e teşekkür etti.

Kaynak: AA