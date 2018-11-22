Kaymakam Avcı'nın 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Kilis'in Musabeyli Kaymakam Ertuğrul Avcı, 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Ertuğrul Avcı, mesajında 24 Kasım, Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk' ün 1928'de Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul etmesinin yıl dönümü olarak 1981 yılından itibaren büyük bir coşku içinde 'Öğretmenler Günü' olarak kutlandığını ifade ederek, "Cumhuriyetin erdemini öğreten, milletçe topyekun çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmayı hedefleyen ve bu hedefe ulaşmak için kararlılıkla yürüyen öğretmenlerimiz, yetiştirdikleri öğrencilerinin vatan sevgisi, fikir hürriyeti ve insanlık meziyetinin kıymetli birer timsali olmalarını sağlamak için yüce bir görev üstlenmiştir. Dünyadaki en onurlu mesleklerin başında olan öğretmenlik; emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın bir meslektir. İdealini ve heyecanını daima taze tutan kendini her zaman yenileyen siz değerli öğretmenlerimizin sayesinde Ülkemiz, her alanda kalkınmış ve gelişmiş bir dünya devleti haline gelecektir. Bu duygu ve düşüncelerle; Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aramızdan ayrılan ve görevi başındayken şehit olan bütün öğretmenlerimizi ve eğitimcilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - KİLİS