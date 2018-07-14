Kaymakam Avcı'nın 15 Temmuz Mesajı

Kilis'in Musabeyli İlçe Kaymakamı Ertuğrul Avcı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Avcı, 15 Temmuz da Türk Milleti'nin varlığına, istikbaline ve inançlarına ağır bir darbe vurmak isteyenlere karşı gövdesini siper eden şehitlere Allah'tan rahmet dilediğini ifade ederek, "Gazilerimizi şükran ve minnetle anarken, aziz milletimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Asla unutmayacağımız ve unutturmayacağımız 15 Temmuz hain darbe girişimi; ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzene ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykıran asil milletimizin yazdığı kahramanlık destanı ile hüsrana uğramıştır. Rengini şehitlerimizin kanından alan Ay-Yıldızlı al bayrağımızın gölgesi altında sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşamaya ant içmiş aziz milletimiz, FETÖ terör örgütüne karşı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 15 Temmuz gecesi yurdun dört bir köşesinde meydanlarda tanklara, bombalara, kurşunlara göğsünü siper etmiş, bu hain girişimi vatansever güvenlik güçlerimizle birlikte canlarını vererek, kanlarını dökerek engellemiştir. Kahramanlık genlerini bünyesinde daima muhafaza eden aziz milletimiz, günlerce tuttukları demokrasi nöbetleri ile vatan sevgilerini tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır. Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ve asil milletimizin dua ve destekleriyle, Ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadeleden asla taviz verilmeyecektir. Vatan, bayrak ve millet uğruna ebediyete intikal eden tüm şehitlerimiz ile gazilerimizin ailelerinin ve yakınlarının daima yanlarında olacağımızı da bir kez daha vurguluyor, 15 Temmuz da Türk Milletinin varlığına, istikbaline ve inançlarına ağır bir darbe vurmak isteyenlere karşı gövdesini siper eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anarken, aziz milletimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum" diye konuştu. - KİLİS