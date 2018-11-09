Kaymakam Avcı'nın 10 Kasım Mesajı

Kilis'in Musabeyli Kaymakam Ertuğrul Avcı, 10 Kasım Atatürk'ün ölümünün 80. Yılında bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Avcı, Mustafa Kemal Atatürk, hayatı boyunca, kendisini, varlığından güç aldığı büyük milletine adayan kahraman bir komutan, başarılı bir politikacı ve büyük bir devlet adamı olduğunu belirtti.

Avcı, "Atatürk, ülkemizin içinde bulunduğu en zor zamanlarda, kararlılığın, azmin, sabrın timsali olmuştur. Atatürk ve silah arkadaşları vatanımızı bölerek milletimizi esaret altına almak isteyenlere Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da olduğu gibi ülkemizin her köşesinde hak ettikleri cevabı fazlasıyla vermiştir. Halkımız Kurtuluş Savaşında Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bağımsızlığını kazanmak için mücadele etmiş, istiklal ve istikbal uğruna kadın, erkek, genç, yaşlı demeden canlarını feda etmişlerdir. Aziz milletimiz bu ruhla 15 Temmuz 2016 günü ülkemizi teslim almak isteyen karanlık odakların karşısında kahramanca bir duruş sergileyerek ülkemizin birlik ve beraberliğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, vefatının 80. yıldönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna canlarını ve kanlarını hiçe sayan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet minnet ve şükranla anıyorum" diye konuştu. - KİLİS