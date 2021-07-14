Kaymakam Avcı kurban bağışında bulundu
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Kaymakam Avcı kurban bağışında bulundu

Kaymakam Avcı kurban bağışında bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

MUŞ (İHA) – Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı, Türkiye Diyanet Vakfına vekalet yoluyla kurban bağışında bulundu.

MUŞ (İHA) – Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı, Türkiye Diyanet Vakfına vekalet yoluyla kurban bağışında bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfının ilçede yürütmüş olduğu faaliyetler için teşekkür eden Kaymakam Ertuğrul Avcı, "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla sürdürülen vekaletle kurban kampanyasına destek oldu. Kaymakam Avcı, kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı Varto Şubesine verilmek üzere İlçe Müftüsü ve Şube Başkanı Bayram Öztürk'e verdi.

İlçe Müftüsü Bayram Öztürk, Kaymakam Ertuğrul Avcı'nın kurban bağışında bulunmasından dolayı memnun olduklarını dile getirerek teşekkür etti. - MUŞ

Kaymakam Avcı kurban bağışında bulundu
Kaymakam Avcı kurban bağışında bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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