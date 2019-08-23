Kaymakam Avcı'dan veda ziyaretleri

23.08.2019 17:08

Kilis'in Musabeyli İlçe Kaymakamı Ertuğrul Avcı, veda ziyaretlerini sürdürüyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar Kararnamesi ile Muş'un Varto ilçesine tayin olan Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Kilis'te veda ziyaretlerini sürdürüyor.



Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir'i ziyaretinde yaptığı kısa konuşmada, 3 yıl Musabeyli ilçesinde görev yaptığını ifade ederek, "Bu görev yaptığım süre içerisinde her zaman ilçemize destek veren kamu kurum kurumuş, sivil toplu örgütlerine veda ziyaretinde bulunuyorum. Kısa süre içerisinde Varto ilçesinde göreve başlayacağım. Kilis ve Musabeyli ilçesi benim için her zaman önemli bir yeri olacaktır. Yolu düşen Kilisli ve Musabeylileri Varto'ya bekliyorum" dedi.



Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir ise Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı'nin her zaman vatandaş ve sivil toplum örgütleri ile iç içe olduğunu ifade ederek, "3 Yıldır kendisini yakınan tanıyorum. Hem Musabeyli ilçesinde hemde Vali Yardımcılığına baktığı dönemde güzel işler yaptı. Rabbim yolunu açık etsin" dedi.



Özdemir, Kaymakam Avcı'ya hizmetlerinden dolayı plaket takdim etti. - KİLİS

Kaynak: İHA