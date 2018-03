Kaymakam Avcı' Dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Kilis'in Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Avcı mesajında, "Günümüzde Türk kadını, hemen hemen her sektörde görev almakta iş hayatından siyasete, sanattan spora birçok alanda uluslararası başarılara imza attı. İlçemizde de, kadınların gerek kamu ya da özel sektörde çalışarak, gerekse kendi imkanları ve emekleriyle üretime katılmaları memnuniyet vericidir. Ne mutlu bize ki, milletçe, tarih boyunca her zaman kadınlara büyük değer veren bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bu duygu ve düşüncelerle hayatımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, fedakar kadınlarımızın bu özel günlerini yürekten kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - KİLİS