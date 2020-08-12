Kaymakam Ataman'dan köy ziyaretleri
Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, Değirmigöl ve Dolutaş köylerini ziyaret etti.
12.08.2020 17:03 | Son Güncelleme: 12.08.2020 18:02
Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, Değirmigöl ve Dolutaş köylerini ziyaret etti.
Ataman, ziyaretleri sırasında vatandaşlar ile sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.
Yaşanan eksiklikleri yerinde görmek üzere ziyaretlerde bulunduğunu belirten Ataman, kaymakamlık ve belediye olarak sorunların çözümü için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Kaymakam Ataman'a teşekkür etti.
Kaynak: AA