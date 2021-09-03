Kaymakam Aslantürk kurum amirleriyle bir araya geldi
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Kaymakam Aslantürk kurum amirleriyle bir araya geldi

Kaymakam Aslantürk kurum amirleriyle bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman'ın Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk, ilçedeki kurum amirleriyle bir araya geldi.

Adıyaman'ın Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk, ilçedeki kurum amirleriyle bir araya geldi.

19 Haziran 2021 tarihli ve 2021/412 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine atanarak göreve başlayan Kaymakam Abdullah Arslantürk, kurum amirleriyle düzenlenen toplantıda bir araya gelerek tanıştı. Kaymakam Arslantürk, ilçedeki çalışmalar hakkında kurum amirlerinden tek tek bilgiler aldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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